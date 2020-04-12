ترامب يكشف عن أنباء جيدة بشأن الحرب على كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وجود أسرة خالية داخل بعض المستشفيات يعد مؤشرا جيدا، في إطار الحرب على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضاف ترامب، على "تويتر" اليوم الأحد: "أصبح لدينا مزيد من الأسرة الخالية داخل المستشفيات، وهذه مؤشرات جيدة جدا"، مضيفا: "قمنا بحشد 418 من الأطقم الطبية يشملون أطباء وتمريض ومتخصصون، من مستشفى (كومفرت) العائمة، ومن المستشفى الذي تم إنشاؤه في مركز جافتيس للمؤتمرات، لدعم مستشفيات ولاية نيويورك".

وقال ترامب: "أصبح لدينا أسرة داخل المستشفيات أكثر من التي نحتاجها، وهذا شيء جيد".

A very good sign is that empty hospital beds are becoming more and more prevalent. We deployed 418 Doctors, Nurses and Respiratory Therapists from the hospital ship Comfort and the Javits Convention Center to hospitals in NYC & State. Have more bed capacity than was needed. Good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى نحو مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 412 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

So proud of the @USACEHQ, @FEMA, and the Federal Government for the 2,900 bed hospital they built in 4 days (way ahead of schedule) in the Javits Center for NY. We are now moving the teams to join others so they can continue to build more hospitals/beds. Keep up the GREAT WORK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 535 ألف مصاب، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 166 ألف مصاب ونحو 16 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 152 ألف إصابة ونحو 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.