خبير في الشؤون الإسرائيلية: الخلافات الداخلية في حزب "أزرق أبيض" جعلت غانتس أسيرا لدى نتنياهو

قال تحسين الحلبي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن "النقاط الخلافية بين نتنياهو وغانتس خالية من المسائل السياسية.

وأكد الحلبي أن تلك الخلافات تتعلق بملفات أخرى، منها توزيع الحقائب الوزارية، وتشكيل حكومة جديدة تضمن رغبة رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي في ألا يفقد حزب "الليكود" قدر كبير من قدراته وامكانياته، بالإضافة إلى نتنياهو يزيد من الضغط على غريمه الجنرال بيني غانتس زعيم "أزرق أبيض".

وأضاف الحلبي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن غانتس يعاني موخرا من خلافات كبيرة داخل كتلته، وهو ما يستغله نتنياهو المعروف بقدرته على المناورات السياسية.

وتوقع تحسين الحلبي أنه في نهاية المطاف، ورغم العقبات سيشكل الطرفان الحكومة الجديدة، لأن غانتس أصبح أسيرا لدى نتنياهو الآن، وفد بدأ حزب الليكود في التنغيم بمطالبة رئيس إسرائيل تكليف رئيس الحزب (نتنياهو) بتشكيل الحكومة، بعد أن طلب غانتس مدة إضافية.

وأوضح الحلبي أن الرئيس ريفلين يريد استمرار هذا الضغط لاجبارهما على الاتفاق النهائي، بينما هناك من يحاول إقناع نتنياهو بأن يكون رئيس دولة لإزالة العبء الذي يشكله على حزب الليكود والحكومة معا.

واعتبر الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن جهود واشنطن وتل أبيب لضم الأغوار والتوسع في الاستيطان يصعب على العالم التصدي لها الأن، في ظل تفشي جائحة كورونا وجدول العمل المتعلق بهذا الموضوع وترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن ذلك قد يفقد اسرائيل حلفاء مثل ملك الأردن، ومع دول أخرى كثيرة لن تقبل بالضم ومنها مصر –على حد قوله.