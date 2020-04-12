سفن إيران تطلق أبواقها الثلاثاء تحية للأطباء حول العالم

أعلنت الموانئ الإيرانية أنها ستطلق أبواقها يوم الثلاثاء 14 أبريل/ نيسان وذلك تحية للأطقم الطبية.

وقال على أكبر مرزبان، المدير العام لشؤون البحارة والمنظمات الدولية التخصصية بمنظمة الملاحة البحرية، إن الأبواق ستطلق تحت شعار صفير الأمل.

ويتم الأمر حسبما نقلت وكالة إرنا الإيرانية "تكريما لجهود الأطقم الطبية وتحية شكر لهؤلاء الأعزاء الذين يعملون على الخط الأمامي في مكافحة كورونا".

وأكد مرزبان أن الخطوة تأتى إشادة بجهود الأطباء والأطقم الصحية حول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى أكثر من 4400 حالة بعد تسجيل 117 وفاة جديدة منذ الأمس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن البلاد "سجلت 1657 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 71.686"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وقال جهانبور، إن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 ألفا و894 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 117 شخصا آخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 4474 شخصا.

وأضاف "فقدنا 117 حالة جديدة من بين المصابين، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 4474 حالة".