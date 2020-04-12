إيطاليا تسجل 431 وفاة جديدة بكورونا في أكبر تراجع بمعدل الوفيات اليومي منذ 3 أسابيع

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 19899، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات الكلي إلى 156363 حالة في البلاد.

وأكدت السلطات الإيطالية أن هذا العدد يعتبر أكبر تراجع يومي في معدل الوفيات اليومية منذ 3 أسابيع.

وتراجعت الأرقام عن ذروة وصلت إليها في أواخر مارس/ آذار لكن الأعداد اليومية لا تتراجع باستمرار مثلما كان يأمل الإيطاليون القابعون تحت إجراءات عزل مشددة منذ شهر، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و812 ألف إصابة، ونحو 113 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 416 ألفا.