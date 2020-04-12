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17:18 GMT12 أبريل/ نيسان 2020
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    مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

    12 مدينة تنتظر تحديد مصيرها من استضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية

    © REUTERS / PHIL NOBLE
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    لا تزال مدينة ميونخ الألمانية تنتظر لمنح موافقة نهائية كواجهة لاستضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي تأجلت للعام المقبل في ضوء تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

    كريستيانو رونالدو بعد التتويج ببطولة دوري أمم أوروبا
    © REUTERS / CARL RECINE
    رسميا... تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020
    وحسب (د ب أ) قال متحدث باسم إدارة الرياضة بميونخ اليوم الأحد "يتم حاليا فحص مسار العمل الإضافي لميونخ عاصمة الولاية داخليا".

    وميونخ واحدة من بين 12 مدينة كانت تستعد لاستضافة فعاليات يورو 2020 التي تأجلت لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا.

    وكان من المقرر أن تستضيف ميونخ عدة مباريات في يورو 2020 من بينها مباراتين بدور المجموعات تجمع ألمانيا أمام فرنسا والبرتغال بجانب مباراة  في دور الثمانية.

    وفي وقت سابق قال مسؤول روسي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن قرار الاتحاد القاري بشأن المدن المستضيفة ليورو 2020 التي تأجلت للعام المقبل، من المتوقع صدوره في 30 نيسان/ أبريل الجاري.

    وقال اليكسي سوروكين الخميس الماضي إنه ربما يتم اختيار مدن جديدة لاستضافة كأس الأمم الأوروبية حال انسحاب أي من المدن التي كان من المقرر أن تستضيف النسخة الأصلية للبطولة.

    وأوضح المسؤول الروسي "كل شيء سيكون واضحا في 30 نيسان/ أبريل، عندما نصبح على دراية بالمدن التي ستستمر في استضافة مباريات يورو، وكذلك المدن التي قررت الانسحاب".

    ويشغل سوروكين منصب عضو اللجنة التنفيذية بيويفا بجانب أنه يترأس اللجنة المنظمة لمباريات البطولة القارية في سان بطرسبرغ الروسية.

    وأضاف "كل المدن المستضيفة تشارك في محادثات عبر فيديو كونفرانس بشكل دوري، ونجري محادثات معها جميعا، كل المدن المستضيفة لديها متسع من الوقت للتفكير في الأمر قبل نهاية الشهر".

    افتتاح كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي
    © Sputnik . Derar Khamis
    رسميا... تأجيل كأس أمم أفريقيا 2020 للمحليين بسبب كورونا
    وتابع "إذا قررت واحدة من المدن المستضيفة الانسحاب فهناك خيارات عديدة على الطاولة، سيكون هناك إما مدينة مستضيفة جديدة أو عملية إعادة توزيع بين المدن التي تم تأكيدها في السابق".

    وأكد سوروكين أن بمقدور بلاده مساعدة المدن الأخرى، في أعقاب إعلان روسيا عن استعدادها لاستضافة كأس الأمم الأوروبية بمفردها، وذلك بعد عامين من استضافة المونديال.

    وتقام منافسات كأس الأمم الأوروبية المقبلة في 12 مدينة أوروبية هي أمستردام وباكو وبيلباو وبودابست وبوخارست وكوبنهاغن ودبلن وجلاسجو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرغ، ومن المفترض أن تؤكد جميع المدن جاهزيتها للمشاركة في استضافة البطولة في العام المقبل.

    وتقرر مؤخرا تأجيل يورو 2020 إلى العام المقبل أملا في منح الفرصة أمام مسابقات الدوري المحلية في أوروبا لاستكمال منافسات الموسم المتوقفة حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا.

    وكشف يويفا في وقت سابق أنه يتواصل مع جميع المدن الــ12 المستضيفة من أجل ضمان إمكانية إقامة منافسات البطولة في نفس الموعد من العام المقبل.

    وأوضح: "يويفا على اتصال مع جميع المدن الــ12 للتنسيق بشأن هذا الأمر، وسيجرى الإعلان عن أي مستجدات في الوقت المناسب".

    واستطرد: "يورو 2020 ستقام بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/ يوليو 2021، ونعتزم تطبيق جدول المباريات نفسه وفي الملاعب نفسها".

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    فيروس كورونا, أخبار كرة القدم, كرة القدم, بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم
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