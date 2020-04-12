حاملة طائرات صينية تجري تدريبات بالقرب من تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن مجموعة بحرية صينية تقودها أول حاملة طائرات صينية مرت قبالة السواحل الشرقية والجنوبة للجزيرة لإجراء تدريبات وذلك في أحدث تصعيد للتوتر العسكري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان صادر من الوزارة اليوم الأحد: "حاملة الطائرات لياوننغ، وهي أول حاملة صينية عاملة، وخمس سفن حربية مرافقة مرت أولا في مضيق مياكو الواقع بين جزر مياكو اليابانية وأوكيناوا شمال شرقي تايوان أمس السبت".

وأضافت الوزارة في بيان أن مجموعة الحاملة أبحرت اليوم قبالة ساحل تايوان الشرقي ثم في المياه إلى الجنوب من تايوان وأجرت تدريبات.

كما نص البيان "قوات تايوان المسلحة راقبت تقدم مجموعة الحاملة خلال عمليتها واتخذت الإجراءات المناسبة للرد والحفاظ على الأمن الوطني وحماية السلام والاستقرار في المنطقة".

واشتكت تايوان التي تقول الصين إنها أرض صينية من وجود عسكري صيني زائد بالقرب من الجزيرة في الأسابيع القليلة الماضية وقالت للصين إنها يجب أن تركز على مكافحة فيروس كورونا المستجد بدلا من تهديد الجزيرة.

وفي العادة تحلق طائرات تايوانية مقاتلة ردا على المناورات الصينية.

ولم يرد تعليق فوري من وزارة الدفاع الصينية. وكثيرا ما أبحرت حاملتا الطائرات الصينيتان في المياه حول تايوان.