وفيات كورونا في تركيا تقترب من 1200 والإصابات من 57 ألفا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، اقتراب عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد من 1200 وفاة، والإصابات المؤكدة من 57 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الصحة فخر الدين قوجة قوله إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 97 حالة وفاة إلى 1198 حالة منذ أمس، فيما زادت الإصابات المؤكدة بمقدار 4789 ألف إصابة إلى 56 ألف و956 حالة.

#BREAKING Death toll in Turkey from coronavirus reaches 1,198 as 97 more people lost their lives over past 24 hours: Health minister — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 12, 2020

​وقال قوجة، في تصريحات صحفية، أمس السبت، إن ارتفاع إصابات كورونا في تركيا يتوافق مع زيادة عدد الفحوصات. تعد تركيا من أكثر بلدان أوروبا تضررًا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.810 مليون إصابة، بينهم 112 ألف حالة وفاة، ونحو 415 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 535 ألفًا في الولايات المتحدة و166 ألفًا في إسبانيا ونحو 156 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.