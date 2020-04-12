كيف يقضى من يعملون في البحر إجازاتهم على اليابسة بعد تفشي كورونا

بعد تفشي كورونا على اليابسة وفي بعض السفن بالبحار، أصبح من الصعب على البحارين على السفن قضاء إجازاتهم.

وهو ما أشار إليه على أكبر مرزبان، المدير العام لشؤون البحارة والمنظمات الدولية التخصصية بمنظمة الملاحة البحرية الإيرانية "إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها البحارة هي الحصول على الإجازة على البر والخدمات الطبية في موانئ دول المقصد".

وتابع مرزبان أن تفشي كورونا فاقم من الأمر وأثار مزيدا من القلق بشأن الإجازات.

وأكد المسؤول البحري الإيراني، أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الدولي للنقل دعا جميع الحكومات إلى عدم حرمان البحارة من هذه الحقوق الطبيعية مع الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية.

وتعمل معظم السفن حول العالم والتى لم يصب أحد على متنها بكورونا

ويعانى العالم منذ بداية عام 2020 من تفشي فيروس كورونا الذى تسبب في وفيات بالآلاف في دول كثيرة، أعلاها في العدد الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وأسبانيا، وإيران، وذلك بعد أن بدأ التفشي في إقليم ووهان الصيني الذى عادت الحياة إلى طبيعتها حاليا فيه