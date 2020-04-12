طائرة مدنية فرنسية تتعرض لإطلاق نار في الكونغو

تعرضت طائرة مدنية فرنسية لإطلاق نار في الكونغو برازافيل، اليوم الأحد، بينما ما زالت تفاصيل الحادث غير معروفة حتى الآن.

وقالت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية إن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، تعرضت لطلقات نارية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مطار "بوانت نوار" بالكونغو برازافيل، وأن تفاصيل الحادث مازالت غير معروفة.

Congo – Aviation civile : Un avion d’Air France essuie des tirs sur le tarmac de l’aéroport de Pointe-Noire https://t.co/mN40dtTRtf via @EMAILiT pic.twitter.com/o6cLZg9SyS — Twintair (@twintair737) April 12, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة المستهدفة من طراز "إيرباص A330"، مشيرة إلى أنه كان من المفترض استخدامها في إجلاء مواطنين فرنسيين إلى باريس.

Congo – Aviation civile : Le vol Air France pour Pointe-Noire de ce dimanche « annulé pour de raisons techniques » https://t.co/PHqDK7CpBm pic.twitter.com/zI6sUWX5gw — Echos Congo Brazza (@echocongobrazza) January 15, 2018

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إن "الطائرة كانت قادمة من باريس وأنها تعرضت لإطلاق نار في المطار الذي هبطت فيه، بينما عبرت إدارة المطار عن أسفها العميق لوقوع هذا الحادث.