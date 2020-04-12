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18:53 GMT12 أبريل/ نيسان 2020
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    وزارة الخارجية الروسية

    الخارجية الروسية: يجب عدم تسييس أزمة كورونا والتي تمثل تحديا عالميا

    © Sputnik . Maxim Blinov
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    قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إنه من المهم جدا تجنب تسييس أزمة كورونا والتي تمثل تحديا عالميا للمجتمع الدولي بأسره ويتطلب إجراءات منسقة من جميع الدول.

    وأوضحت الوزارة في بيان أن "ادعاءات واشنطن الأخيرة ضد منظمة الصحة العالمية محاولة للتنصل من المسؤولية عن وضع تفشي وباء "كوفيد-19" في الولايات المتحدة".

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد في وقت سابق، بتعليق دفع المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية.

    وقال ترامب: "سنعلق تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية بالنظر لإخفاقهم في توخي آثار تفشي فيروس كورونا".

    وأضاف "منظمة الصحة العالمية تنحاز للصين بصورة كبيرة، رغم أنها تلقت منا أموالا طائلة. وانتقدت قراري بمنع دخول الصينيين إلى الولايات المتحدة".

    نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
    © Sputnik . Vladimir Astapkovech
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    وتابع: "علينا مراجعة علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية، لأنها أخطأت وكان يجدر بها أن تعلن الوباء مبكرا".

    وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، ردا على تهديد ترامب، أن أي تعليق محتمل للمساهمات الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية سيؤثر سلبا على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

    وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية، منذ تفشي عدوى فيروس كورونا، لعبت دوراً هاماً في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة انتشار الوباء، وحصلت على احترام وتقدير المجتمع الدولي بأسره".

    وأكد الدبلوماسي الصيني أن "الجانب الصيني سيواصل دعمه القوي لعمل منظمة الصحة العالمية ودعم الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية في تنسيق التعاون الدولي لمكافحة انتشار الوباء".

    من جانبه، دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إلى عدم "تسييس" قضية تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار رده على هجوم ترامب على المنظمة.

    وأضاف "اعزلوا تسييس الفيروس، وحدة بلدكم (أمريكا) ستكون مهمة جدا للتغلب على هذا الفيروس الخطير".

    وتابع "عندما يوجد صدع على المستوى الوطني بين أحزاب سياسية، أو بين مجموعات دينية أو مجموعات أخرى، عندها سيستغل الفيروس هذا الصدع وسيهزمنا".

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, الخارجية الروسية, روسيا, أمريكا
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