بايدن يهاجم إدارة ترامب: أخطاؤكم في مواجهة كورونا "كارثية"

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن أخطاء إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، قادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى نتائج كارثية.

جاء ذلك تعليقا على تعامل إدارة ترامب، مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة: "في الوقت الذي نستعد فيه لرفع إجراءات الإغلاق عن البلاد، يجب علينا أن نتذكر أن ما تعلمناه من هذه الأزمة".

وأضاف، على "تويتر"، اليوم الأحد: "تعلمنا من أزمة كورونا أن إدارة ترامب فشلت في التخطيط والإعداد، وامتد ذلك إلى تقييم الأزمة والتعامل مع هذا الخطر الذي هدد الأمة الأمريكية".

وتابع: "كل ذلك قادنا لنتائج كارثية"، مضيفا: "يجب ألا نكرر هذه الأخطاء".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

As we prepare to reopen America, we have to remember what this crisis has taught us: The administration’s failure to plan, to prepare, to honestly assess and communicate the threat to the nation led to catastrophic results. We cannot repeat those mistakes. https://t.co/SkfH3U792L — Joe Biden (@JoeBiden) April 12, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى نحو مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 412 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 535 ألف مصاب، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 166 ألف مصاب ونحو 16 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 152 ألف إصابة ونحو 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.