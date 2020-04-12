ترامب عن صفقة "أوبك+": أشكر وأهنئ بوتين والملك سلمان

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، باتفاق كبار منتجي النفط في العالم على خفض إنتاج الخام، موجها الشكر والتهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان على هذا الاتفاق.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "تم إبرام صفقة النفط الكبيرة مع أوبك بلس".

وأضاف "هذا سيوفر مئات الآلاف الوظائف في الولايات المتحدة".

وتابع "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت إليهم للتو من المكتب البيضاوي".

وأتم "صفقة عظيمة للجميع".

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، عبروا في اتصال هاتفي عن دعمهم لاتفاق خفض إنتاج النفط، الذي توصلت إليه "أوبك+".

وقالت الرئاسة الروسية في بيان "أيد القادة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار منظمة أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط من أجل استقرار الأسواق العالمية وضمان استدامة الاقتصاد العالمي ككل. سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ".

وأضاف البيان أن "القادة اتفقوا على مواصلة الاتصالات بينهم فيما يخص هذا الشأن".

وأشار بيان الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تبادلا في اتصال منفصل، وجهات النظر حول الوضع في أسواق النفط والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، أفاد بأن روسيا والسعودية ملتزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".