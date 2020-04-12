وزير خارجية إيران يتلقى اتصالين هاتفيين من غوتيريش خلال 24 ساعة... ما السبب

للمرة الثانية خلال 24 ساعة أجرى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مكالمة هاتفية، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان الاتصال بين غوتيريش وظريف حول "وقف إطلاق النار في اليمن" حسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وحسب الوكالة "قدّم غوتيريش عرضا حول اجراءات وجهود منظمة الامم المتحدة لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن".

وأمس بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تباحث هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية واللاقانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضافت أن "ظريف وغوتيريش بحثا ناقشا أيضا أهم التطورات المتعلقة باليمن".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ترحب بالفكرة الروسية في إنشاء ممر أخضر بدلا من حرب وعقوبات اقتصادية.

وكتب ظريف على صفحته على تويتر باللغة الروسية: "إيران ترحب بالفكرة الروسية في إنشاء ممر أخضر بدلا من حرب وعقوبات اقتصادية".

واليوم الأحد دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مجلس الأمن الدولي، إلى الضغط على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، للتجاوب مع مبادرة التحالف العربي لوقف إطلاق النار، متهمة الجماعة بعدم الرغبة في وقف القتال.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، "رحبت الخارجية اليمنية ببيان مجلس الأمن الذي رحب بإعلان المملكة العربية السعودية، قائد تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، واستجابةً لحكومة اليمن لهذه المبادرة".