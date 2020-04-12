غوتيريش: يجب منح "ذوي الاحتياجات الخاصة" اهتماما أكبر لحمايتهم من كورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر عرضة لخطر فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب غوتيريش على "تويتر": "ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرضون لخطر أكبر من التعرض لوباء كورونا"، مضيفا: "يجب علينا أن نؤكد على حصولهم على الأمان والرعاية الصحية المتكاملة".

وجاء بيان غوتيريش تعليقا على بيان للأمم المتحدة، قالت فيه إن فيروس كورونا يمثل تحد كبير لذوي الاحتياجات الخاصة،

وتحدد منظمة الصحة العالمية مجموعة من التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مشيرة إلى أن تلك التحديات تجعل محاربتهم للوباء أكثر صعوبة، وتتطلب تعاونا كبيرا لحمايتهم بتكاتف الجميع.

ويحتاج ذوي الاحتياجات الخاصة لاهتمام أكبر في أزمة كورونا، لأن بعضهم لا يصل إلى المعلومات التي يحتاج إليها في هذه الأوقات الصعبة، بينما تكون شروط حركة آخرين أن يكون هناك ملامسة للأسطح بصورة أكبر من الأشخاص العاديين.

People with disabilities are at a heightened risk during the #COVID19 pandemic.



We must ensure their safety, integrity, and access to quality care. https://t.co/xCGjbEEClh — António Guterres (@antonioguterres) April 12, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى نحو مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 412 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 535 ألف مصاب، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 166 ألف مصاب ونحو 16 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 152 ألف إصابة ونحو 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات الأحد.