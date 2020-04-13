نتنياهو يعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات في إسرائيل بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الأحد، أن أحد كبار الحاخامات في إسرائيل السابقين توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نتانياهو: "من المؤسف أن الحاخام باكشي - دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه".

هذا وأعلنت إسرائيل تسجيل 11145 حالة إصابة و103 حالات وفاة حتى الأحد.

הרב הראשי לישראל לשעבר אליהו בקשי דורון מת מנגיף הקורונה pic.twitter.com/W7MDBaTujp — החדשות - N12 (@N12News) April 12, 2020

انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـمليون و853 ألف حالة والوفيات 114 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 423 ألف حالة.

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة. بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (557 ألف إصابة، 22 ألف وفاة)، إيطاليا (156 ألف إصابة، 19900 وفاة)، وإسبانيا (166 ألف إصابة، 17100 وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.