حصيلة مروعة جديدة للوفيات في الولايات المتحدة بسبب كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الجامعة في بيان، تم تسجيل 560425 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بما في ذلك 22105 حالة وفاة".

وركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته إلى الشعب بمناسبة عيد الفصح، على تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، متعهدا باحتواء الأزمة الحالية.

وتشهد الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات حول العالم حتى الآن، جراء العدوى التي شلت اقتصاد معظم الدول.

انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـمليون و853 ألف حالة والوفيات 114 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 423 ألف حالة.

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة. بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: إيطاليا (156 ألف إصابة، 19900 وفاة)، وإسبانيا (166 ألف إصابة، 17100 وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.