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07:02 GMT13 أبريل/ نيسان 2020
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    عملاء يشترون لحم الخنزير بسوق في بكين

    الإعلان عن إصابات بحمى الخنازير في الصين

    © AP Photo / Andy Wong
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    أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، في بيان مساء أمس الأحد، أن الصين أكدت حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمي قانسو وشنشي.

    وتم اكتشاف الحالة الأولى في إقليم قانسو في شاحنتين كانتا تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير، بحسب ما نقلته "رويترز".

    ورصدت السلطات الحالة الثانية في إقليم شنشي بمزرعة صغيرة اشترت 49 خنزيرا من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرا بسبب التفشي.

    وأشارت الوزارة في بيان، أنه تم إرسال خبراء إلى الإقليمين لإجراء فحوصات خاصة والكشف عن مدى انتشار حمى الخنازير الأفريقية.

    في سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إنه تم تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد بزيادة عن 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس/ آذار الماضي.

    كما أعلنت كوريا الجنوبية اكتشاف 12 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية لدى دببة برية، اليوم السبت.

    وسبق أن ذكرت منظمة الصحة والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في تقرير لها في أغسطس/آب 2018، أن فيروس حمى الخنازير الأفريقية يتميز بقدرته العالية على التحمل والعيش لفترات طويلة في الطقس شديد البرودة وشديد الحرارة على حد سواء، وحتى في منتجات لحم الخنزير المجففة أو المعالجة. وتشبه سلالة الفيروس التي اكتشفت في الصين السلالة التي أصابت الخنازير في شرق روسيا عام 2017، وفي إطار التحقيقات القائمة حاليا.

    وقال كبير المسؤولين البيطريين في الفاو، خوان لوبروث: "ساعدت حركة منتجات الخنازير على انتشار الأمراض بسرعة كبيرة، وفي حالة حُمى الخنازير الإفريقية، من المرجح أن تكون حركة هذه المنتجات، وليس الخنازير الموجودة على قيد الحياة، هي سبب انتشار الفيروس في مناطق أخرى في الصين".

    ويرصد مركز الطوارئ لمراقبة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود "ECTAD" التابع للفاو بالتعاون مع السلطات الصينية الحالة والاستجابة بفعالية لتفشي الوباء داخل البلاد. كما يتعاون أيضاً مع السلطات في الدول المجاورة لتأكيد الاستعداد لمواجهة خطر الانتشار الأوسع.

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, انتشار حمى الخنازير الأفريقية, حمى الخنازير الأفريقية
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