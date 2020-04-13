عجوز في سن الـ97 تخرج من المشفى مع تصفيق من الأطباء بعد شفائها من فيروس كورونا... فيديو

تعافت البرازيلية، من أصول إيطالية، جينا دال كوليتو البالغة من العمر 97 عاما من فيروس كورونا، بعد أسبوعين تقريبا من دخولها المستشفى.

ودخلت جينا المستشفى في 1 أبريل/نيسان وتم نقلها إلى العناية المشددة مع وضع جهاز تنفس لها، ولم يتوقع أحد في ذلك الوقت أن تخرج منه سليمة، بحسب ما نقلته "برازليان ريبورتز".

وعلى الرغم من عمرها، خرجت جينا يوم أمس الأحد على كرسي متحرك من مستشفى فيلا نوفا ستار في ساو باولو مع تصفيق من الأطباء وطاقم التمريض لتصبح أكبر الناجين من فيروس كورونا في البرازيل.

Idosa de 97 anos se cura do coronavírus: Gina Dal Colleto estava internada desde o dia 1º de abril; ela recebeu alta de hospital em São Paulo e foi aplaudida por equipe médica e funcionários. Saiba mais https://t.co/hQmcbzIle6 #AbracoNaSaude pic.twitter.com/Jyhl5g3YOB — Estadão (@Estadao) April 12, 2020

وأشارت مؤسسة ريدي دأور ساو لويز التي تدير مستشفى "فيلا نوفا ستار" في بيان، إن دال كوليتو هي الناجية الوحيدة من أسرة إيطالية كانت تضم 11 أخا وأختا في مدينة سانتوس الساحلية.

Gina Dal Colleto foi tratada com antibióticos, diuréticos, corticoide e cloroquina e deixou o hospital neste domingo



Uma idosa de 97 anos recebeu alta, neste domingo 12/4), do Hospital Vila Nova Star, da Rede d'Or São Luiz, em São Paulo. https://t.co/FtkAdLjjc1 pic.twitter.com/gWGAiM2lUt — serranoticiario@gmail.com (@serranoticiario) April 13, 2020

وتابعت "حتى مع اقتراب عمرها من المئة فإن جينا تعيش حياة نشطة جدا وتستمتع بالمشي والتسوق والطهي، ولديها ستة أحفاد وخمسة أولاد أحفاد".

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم أمس الأحد، إن 1223 شخصا توفوا جراء تفشي فيروس كورونا. مع 22169 حالة إصابة مؤكدة في البرازيل.