بالفيديو... من شدة الملل معلق رياضي يجد طريقة للترفيه عن نفسه في الحجر المنزلي

استطاع فيروس كورونا المستجد من إلغاء المناسبات الرياضية المختلفة في كل أنحاء العالم ،ما سبب بأزمة كبيرة ليس للاعبين المحترفين فقط بل وللمعلقين الرياضيين الذين لم يعد لديهم ما يعلقون عليه.

ونشر المعلق الرياضي البريطاني الذي يعمل في قناة "بي بي سي"، أندرو كوتر، على صفحته الشخصية في "تويتر" مقطع فيديو عن كيفية تمضيته للوقت مع ملله التام وعدم وجود عمل بعد إلغاء المناسبات الرياضية في كل العالم.

Some sports are slower. More about the strategy. pic.twitter.com/JMBaGJ1tSd — Andrew Cotter (@MrAndrewCotter) April 9, 2020

وأظهر مقطع الفيديو نشاط المعلق الرياضي خلال الحجر المنزلي، حيث يقوم من شدة الملل بالتعليق على تحركات كلابه في المنزل بطريقة احترافية وكأنهم في مباراة لكرة القدم تماما كما كان يعلق على الأحداث الرياضية التي كان يغطيها سابقا في الوكالة البريطانية.

ولم يكتف المعلق الرياضي بذلك، بل قام أيضا بتصوير كلابه مرات عدة والتعليق على ذلك، مضيفا أن الملل جعله يقوم بذلك لأنه اشتاق إلى عمله الجاد.

وتحصل مقاطع فيديو المعلق الرياضي على ملايين المشاهدات.