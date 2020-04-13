ماكرون يتوجه بخطاب إلى الفرنسيين مساء اليوم

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه بخطاب إلى الفرنسيين، مساء اليوم، ليعلن من خلاله إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة " لوموند" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي سيخاطب الفرنسيين للحديث عن الإجراءات الوقائية الجديدة التي ستتخذها السلطات، بالإضافة إلى تحديد كيفية خروج البلاد من هذه الأزمة التي ضربت العالم بأسره.

وبحسب الصحيفة، فإن المرتقب أن يلقي ماكرون خطابه المتلفز عند الساعة السادسة مساء.

ويأتي خطاب ماكرون فيما ظهرت مؤشرات أولى على تباطؤ الانتشار في ​فرنسا​ وعلى أن العزل بدأ يعطي نتائج حيث أن المنحنى بات ثابتا ولو على مستويات مرتفعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 566 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليقترب إجمالي الوفيات من 14400 حالة.

وأكدت الوزارة أن عدد الإصابات الكلي في البلاد قد ارتفع إلى 95403 حالات، منهم 31826 في المستشفيات في حالة حرجة، وحوالي 34% من مرضى المستشفيات تحت سن الـ60.