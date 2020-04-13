بعد ضرب مواطنيها المخالفين... الشرطة الهندية تعاقب السياح... فيديو

تميزت الشرطة الهندية خلال الأسابيع الأخيرة بطرقها الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فهاجمت الشرطة المخالفين الذين كسروا الحظر جسديا، فيما عاقبت ولايات أخرى المخالفين يإرغامهم على ممارسة بعض الحركات الرياضية الصعبة.

وللسياح حصة من هذه العقوبات، فأجبرت الشرطة الهندية، عشرة سياح أجانب انتهكوا تدابير الإغلاق في مدينة في شمال البلاد، على كتابة عبارة "أنا آسف" 500 مرة.

وتم توقيف المخالفين أثناء تنزههم في شوارع ريشيكيش، وهي مدينة عند سفح جبال هيمالايا، اختارتها فرقة "بيتلز" لتمضية فترة استراحة روحانية في أحد الأديرة البوذية عام 1968.

ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد في نهاية آذار/مارس، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.

هذا وأعلنت السلطات الهندية، إطلاق سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.