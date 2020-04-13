علماء في كوريا الجنوبية يحددون أجساما مضادة تستطيع القضاء على فيروس كورونا

كشفت منظمة مراكز السيطرة على الأمراض المعدية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن العلماء استطاعوا تحديد العشرات من خلايا الأجسام المضادة القادرة على القضاء على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19".

وأصدرت منظمة مراكز السيطرة على الأمراض المعدية بيانا جاء فيه: "إن المركز الكوري الجنوبي وبالتنسيق مع شركة Celltrion للأدوية استطاعت تحديد نحو 30 خلية مضادة قادرة على القضاء على فيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان: "بعد عدة اختبارات من قبل المعهد وشركة الأدوية المصنعة الكورية الجنوبية تم تجميع الأجسام المضادة مع الفيروس في خلية واحدة وبعد فترة وجيزة استطاعت الأجسام المضادة القضاء على خلايا الفيروس بشكل تام".

وتابع البيان: "لقد تم اختبار أكثر من 106 عينات من الأجسام المضادة والتي أظهر عددا منها تفاعلا مع الفيروس وستقوم الشركة بتقييم الأدوية لطرح نموذج عنها في حال نجاحها".

هذا وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، الذي أصبح جائحة عالمية بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، عن بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19"، وكذلك أعلنت الصين والولايات المتحدة عن إجراء تجارب للقاحات مفترضة ضد الفيروس.