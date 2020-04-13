أعاصير قوية تضرب الولايات المتحدة وأنباء عن وقوع ضحايا... صور

أفادت صحف أمريكية محلية، بأن إعصارا قويا ضرب ولاية ميسيسبي، يوم أمس الأحد، وخلف ست ضحايا على الأقل متوجها إلى ولايات أخرى.

ودمر الإعصار منازلا في أنحاء واسعة جنوبي الولايات المتحدة، حيث حذر خبراء الأرصاد من أن عاصفة "عيد الفصح القوية" قد تمر على أكثر من 12 ولاية أمريكية حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

Early Storm Damage Reports: Covington County northwest of Hattiesburg, MS@CBS46 pic.twitter.com/K0d97uxJdi — shon gables cbs46 (@shongables) April 12, 2020

وأكدت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، وقوع ما لا يقل عن ستة قتلى في الولاية بسبب الطقس القاسي. كما أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز، حالة الطوارئ بعد أن صرح، بأن عدة أعاصير ضربت الولاية.

Due to weather conditions and debris removal from the runways, Mayor Jamie Mayo and Monroe Regional Airport Director Ron Phillips announce “all flights at the Monroe Regional Airport are cancelled until further notice.” pic.twitter.com/Kw4zWNRtZT — City of Monroe, LA (@CityofMonroe) April 12, 2020

من جهتها أعلنت، حاكمة ولاية ألاباما، كاي آيفي، حالة الطوارئ قبيل وصول الإعصار إلى المنطقة.

A potent line of thunderstorms is marching through Georgia, prompting severe thunderstorm and tornado warnings. Those in #Augusta will likely experience strong storms in the next 30 minutes. #GAwx https://t.co/vAwXUoLfdZ pic.twitter.com/Cp6LZg8aeQ — AccuWeather (@breakingweather) April 13, 2020

وتضرر ما يصل إلى 300 منزل ومبنى في ولاية لويزيانا، وأفادت شركات المرافق العامة عن آلاف حالات انقطاع التيار الكهربائي ثم ضرب الإعصار ولاية تكساس ويتجه نحو ولاية جورجيا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن ما يصل إلى 95 مليون شخص قد يتضررون من العاصفة الهائلة منذ مساء الأحد وحتى يوم الاثنين، مع تساقط بَرَد بحجم كرات التنس في بعض الأماكن.