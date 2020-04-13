اليابان: لا توجد خطط في الوقت الراهن لتمديد حالة الطوارئ إلى مناطق أخرى

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، إنها لا ترى أي سبب في الوقت الراهن لتمديد حالة الطوارئ خارج طوكيو وعدد من المدن الأخرى في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن يوشيهيد سوجا، المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، قوله "حتى الآن لم يتم إبلاغنا بأي دليل يشير إلى ضرورة تمديد حالة الطوارئ إلى هوكايدو أو مناطق أخرى".

أعلنت الحكومة المركزية حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، مما أعطى السلطة القانونية للحكام في طوكيو وست محافظات أخرى، تعتبر بؤر محتملة للإصابة بفيروس كورونا، الطلب من الناس البقاء في المنزل وإغلاق الشركات، على الرغم من عدم وجود عقوبات لعدم الامتثال.