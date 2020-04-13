ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إيران إلى 4585 والإصابات تصل إلى 73303

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4585، بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن "عدد الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303، بعد تسجيل 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس"، مؤكدا أن 3877 من المصابين بالمرض في حالة حرجة.

وكان مساعد وزير الصحة الإيراني أعلن في وقت سابق، أن مستوى الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا يشهد تراجعا ملحوظا فيما شهدت ست محافظات تصاعدا بطيئا، موضحا أن محافظة أصفهان أوقفت مستوى انتشار الفيروس وبقى على المستوى الأفقي منذ عشرين يوما.