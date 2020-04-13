إسبانيا تسجل 517 وفاة جديدة بـ"كورونا" والإصابات تقترب من 170 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" إلى 17500 حالة بعد تسجيل 517 وفاة جديدة.

وقالت الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي، إن "إجمالي إصابات الوباء ارتفع إلى 169496 حالة، بعد تسجيل 3477 حالة جديدة منذ الأمس"، حسب وكالة "رويترز".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا، وباء عالميا (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.