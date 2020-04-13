المافيا توزع الطعام والأموال على الفقراء في محاولة لكسب الشارع الإيطالي

قامت المافيا الإيطالية مؤخرا بتوزيع الغذاء على المحتاجين في إيطاليا وتقديم قروض بدون فوائد لفرض سيطرتها على حياة الناس والاستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد التي عصفت في البلاد.

وقال روبرتو سافيانو، وهو أحد أكبر المناهضين للمافيا الإيطالية، للصحفيين قبل أيام: "إن المافيا الإيطالية تقوم بتوزيع منتجات البقالة على الإيطاليين الأفقر في البلاد لضمان تقديم خدماتهم بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا".

وأضاف سافيانو أن المافيا تعمل على انتزاع الشركات المتعثرة وشرائها بسبب عدم وجود أي تمويل لها، خصوصا مع عدم وجود أي تمويل أوربي.

وأشار سافيانو إلى أن مقرضي الأموال يقومون بإلغاء الفوائد على الديون في الوقت الحالي، مقابل خدمات مقدمة أو ستقدم لاحقا، بحسب "ديلي ميل".

ونوه في حديثه إلى أن المافيا تقوم بتوقيع عقود مقابل هذه الخدمات أو الأموال، والتي ستضع المواطنين وجها لوجه أمام المافيا مستقبلا.

وتقوم شرطة نيويورك بحماية روبرتو سافيانو، بعد كتابته سيناريو لمسلسل عن المافيا الإيطالية، ويعتبر خبيرا في مجموعات المافيا التي تعمل في البلاد وعلى المستوى الدولي، وكشف في أكثر من مرة عن نشاطاتها في تجارة المخدرات والأنشطة غير المشروعة في أنحاء العالم.