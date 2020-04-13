دولة تفاجئ مواطنيها وتضع صرافا آليا يقدم الأرز بدل النقود

ابتكر رائد أعمال في مدينة هوتشي الفيتنامية، ماكينات صرف آلي تعمل طوال الوقت لكنها لا تصرف نقودا بل أكياسا من الأرز لتساعد من فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم بسبب القيود المفروضة في عموم البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

تصرف الماكينة كيسا يحتوي على 1,5 كغ من الأرز لعمال محتاجين أغلبهم باعة متجولون أو من عمال الأجرة اليومية؛ حسب وكالة "رويترز".

وتبرع هوانغ توان آن، رجل الأعمال صاحب الفكرة، في البداية بمجموعة من أجراس الأبواب الذكية لمستشفى في المدينة قبل أن يوجه خبرته التكنولوجية لمجال توزيع الطعام.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن "ماكينات صرف أرز" مماثلة أقيمت في مدن كبرى أخرى مثل هانوي وهيو ودانانغ، ونقلت عن رجل الأعمال قوله إنه "أراد أن يشعر الناس بأنهم لا يزال لديهم القدرة على الوصول للطعام والموارد رغم المشكلات المادية التي وجدوا أنفسهم فيها".

وسجلت فيتنام، 262 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، ولم تعلن عن أي وفيات حتى الآن، لكنها أعلنت في 31 مارس/ آذار الماضي لمدة 15 يوما، إغلاق الكثير من المتاجر والأعمال الصغيرة وأصبح الآلاف مؤقتا دون عمل أو دخل.