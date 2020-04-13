ظريف ولافروف يبحثان ملفي اليمن وأفغانستان وجهود مكافحة كورونا

ناقش وزيرا الخارجية، الإيراني محمد جواد ظريف، والروسي سيرغي لافروف، جملة من القضايا بينها الأوضاع في اليمن وأفغانستان، وكذلك الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

طهران- سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، بحث الوزيران "آخر التطورات بشأن عملية السلام الأفغانية، وآخر التطورات في الملف اليمني والتأكيد على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في هذا البلد".

كما ذكر البيان أن ظريف ولافروف ناقشا كذلك "آخر التطورات بشأن تفشي فيروس كورونا في المنطقة والعالم وطرق مكافحة انتشار الفيروس بشكل جماعي".