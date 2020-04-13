الصين تكثف فحوص كورونا لمغادري ووهان

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الاثنين، نقلا عن اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، أن السلطات ستكثف إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد لمغادري مدينة ووهان.

وأضاف التقرير أن الحكومة ستوسع من نطاق تغطية الاختبارات خاصة لمن يغادرون ووهان وسيعملون في التدريس أو القطاعات الطبية والخدمات العامة؛ وفقا لـ "رويترز".

ووهان هي المدينة الصينية التي ظهر فيها المرض للمرة الأولى وكانت بؤرة التفشي في البلاد وأنهت الأسبوع الماضي إجراءات عزل عامة صارمة دامت شهرين.

وتستيقظ مدينة ووهان من كابوس فيروس كورونا المستجد، وتخفف القيود الصارمة المفروضة على الحركة والأعمال بينما تحاول منصة الانطلاق للوباء العالمي المضي قدما.

وقالت سلطات ووهان إن 70 حيًا سكنيًا -من بين نحو 7000 منطقة تم الإعلان عنها مؤخرًا "خالية من الوباء"- وأدى هذا الوضع إلى إطالة إجراءات الإغلاق هناك.

ويواجه المسافرون في ووهان الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما عند العودة إلى بعض المناطق، وقد عبر مستخدمو الويب في أماكن مثل شنغهاي عن خوفهم وغضبهم من احتمال عودة الأشخاص من ووهان.