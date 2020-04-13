أول تعليق من وزير الداخلية التركي بعد رفض أردوغان قبول استقالته

وقال صويلو، في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر": "أكن كامل الاحترام لموقف شعبنا ورئيسنا حيال استقالتي عقب قرار حظر التجوال الذي اتخذته بموجب مسؤوليتي نهاية الأسبوع الفائت. التقصير الذي ظهر في الخطوات التي قمنا بها خلال أداء واجبنا تجاه دولتنا وشعبنا، تم قبوله كحالة إنسانية، وهذا القبول زاد من مسؤوليتنا".

​ورفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، استقالة صويلو، بسبب تطبيقه حظر تجول لمدة يومين في المدن التركية الكبرى لمعالجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء إعلان استقالة صويلو على "تويتر"، بعد يومين من فرضه الإغلاق العام لمدة 48 ساعة. وقال إن "مسؤولية تطبيق قرار حظر التجول لمنع الوباء في هذه المرحلة التي تدار بجهد ودقة عائدة لي".