كبير مستشاري الصحة الأمريكية: كان يمكن لإدارة ترامب إنقاذ الكثير من الأرواح

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية كان من الممكن تنقذ الكثير من الأرواح لو اتخذت إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في وقت سابق.

وأوضح فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إنه هو ومسؤولون صحيون اتحاديون آخرون أوصوا باتخاذ إجراءات مثل التباعد الاجتماعي في منتصف شهر فبراير/ شباط.

وأضاف "من الواضح أنه يمكنك القول بشكل منطقي أنه إذا كانت لديك عملية جارية وبدأت في الإجراءات مبكرا، كان بإمكانك إنقاذ الأرواح".

وتابع "إذا كان لدينا الحق منذ البداية في إغلاق كل شيء، فقد يكون الأمر مختلفا بعض الشيء. ولكن كان هناك الكثير من المقاومة لإغلاق الأشياء في ذلك الوقت".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 560 ألف إصابة بفيروس كورونا بينما بلغت حالات الوفاة أكثر من 22 ألف حالة، معظمها في نيويورك.