هولندا... إتلاف 140 مليون زهرة خلال شهر بسبب كورونا

اضطرت شركات الزهور في هولندا لإتلاف 400 مليون زهرة، من بينها 140 مليون زهرة "الخزامى" الهولندية الشهيرة، بسبب انخفاض الطلب على الزهور في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وصرح بذلك مدير مبيعات الاتحاد الهولندي لبائعي الزهور "رويال فلور فلورا هولاند"، فريد فان تول، اليوم الاثنين، الذي أضاف لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لقد أصابنا هذا الفيروس في ذروة مبيعات زهور الخزامى. لقد مرت أربعة أسابيع، ولا يزال حجم المبيعات أقل بنسبة 50 في المئة عن العام الماضي".

وتابع: "ليس فقط منتجي زهور الخزامى وأصحاب متاجر الزهور من يعاني من خسائر مالية كبيرة. البلاد أيضا فقدت مئات السياح الذين يأتون في هذا الوقت من السنة، لمشاهدة واحدة من أكثر مناطق الجذب شعبية في هولندا وهي حقول الخزامى والنرجس والأقحوان في منطقة ليس".

وسجلت هولندا حتى أمس الأحد، أكثر من 2600 حالة وفاة، بينما تجاوز عدد الإصابات 24 ألفا، بينما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض (كوفيد-19).