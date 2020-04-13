تسجيل
14:42 GMT13 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    بوستر دعائي للحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس قبيل انتخابات الكنيست

    بعد انتهاء مهلة تفويض غانتس... ما هي سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104472/76/1044727608_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_00e526be9be3d381e1c7b5747fe46b30.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004131045157051-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    لم يكن يتخيل بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، أن تنتهي مهلة تفويضه لتشكيل الحكومة، بعد أن تخلى عن أنصاره في المعارضة، وعقد صفقة مع بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود، تولى على أثرها رئاسة الحكومة.

    الصفقة التي كانت تنص على تبادل رئاسة حكومة وحدة بين غانتس ونتنياهو ييدو أنها لم تعد ممكنة، بعد عرقلة الأخيرة محاولات التوافق من أجل تشكيلها.

    وفي الوقت الذي يطالب فيه غانتس بالتمديد، ونتنياهو بتولي مهلة التفويض الجديدة، باتت هناك عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وكذلك مستقبل غانتس السياسي الذي بات غامضا.

    مهلة غانتس

    ورفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، التمديد للجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، بشأن تشكيل حكومة جديدة في بلاده.

    زعيم تحالف أزرق أبيض الإسرائيلي، بيني غانتس، انتخابات، إسرائيل 18 سبتمبر 2019
    © REUTERS / AMIR COHEN
    هل يفوض نتنياهو… الرئيس الإسرائيلي يرفض التمديد لـ"غانتس" لتشكيل حكومة في بلاده
    وأفادت القناة العبرية الـ20، بأن ريفلين رفض التمديد لغانتس 14 يوما إضافية، بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، والتي تقضي بمنحه 28 يوما كاملة.

    وطلب غانتس، السبت، من الرئيس رؤوفين ريفلين، تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة، التي تعثرت محاولتان لإتمامها خلال نحو عام.

    وذكرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية الرسمية على موقعها الإلكتروني، أن حزب "أزرق أبيض" بقيادة الجنرال غانتس، رد على الرئيس ريفلين بأن طاقم المفاوضات يدير، في هذه الساعات، مباحثات مع حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، للخروج من هذا المأزق القانوني، ومحاولة تشكيل حكومة طوارئ.

    ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن الحزب نفسه "أزرق أبيض" أن محاولات الوحدة مع حزب "الليكود" مستمرة في هذا التوقيت، من قبل فريق التفاوض لإكمال الصيغة النهائية المطلوبة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، في ظل الوضع الصحي الذي يسود البلاد.

    سيناريوهات مقبلة

    محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، النائب السابق في الكنيست، قال إن "غانتس أثبت أنه سياسي غير محنك، وغير قادر على قيادة إسرائيل".

    وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نتنياهو نجح في إفشال غانتس ومنعه من تشكيل حكومة الوحدة المزمع إقامتها، كما تمكن من تفكيك بعض أحزاب المعارضة".

    وعن السيناريوهات المقبلة، قال كنعان: "اليوم إذا لم ينجح غانتس في الاتفاق على ما تبقى من النقاط الخلافية مع نتنياهو، سيعطي رئيس الدولة غدا المقعد للكنيست، وعليهم اختيار إحدى الشخصيات البرلمانية لتشكيل الحكومة القادمة".

    وتابع: "أما السيناريو الثاني وفي حال فشل الكنيست في هذه المهمة، من الطبيعي أن نذهب إلى انتخابات برلمانية رابعة، وهو الأمر الذي يرفضه الكثير من أحزاب الكنيست، لكن الأمور صعبة للغاية وليست سهلة".

    وأكد أن "نتنياهو نجح في أن يضيف إلى معسكره عضو آخر في الكنيست وبات يملك 59% من مقاعد الكنيست بدلًا من 58 مقعدا".

    فشل غانتس

    بوستر دعائي للحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس قبيل انتخابات الكنيست
    © REUTERS / AMIR COHEN
    خبير في الشؤون الإسرائيلية: الخلافات الداخلية في حزب "أزرق أبيض" جعلت غانتس أسيرا لدى نتنياهو
    من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن "بيني غانتس فشل في تشكيل حكومة إسرائيلية رغم حصوله على ثقة الأغلبية في الكنيست، وهي نفس الفرصة التي أضاعها في الانتخابات السابقة، ليثبت أنه لا يتمتع بروح المناورة".

    وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نتنياهو نجح في خداع غانتس، واستنفاد مدة تشكيل الحكومة، بجانب تفكيك تكتل أزرق أبيض وأحزاب يسارية أخرى، واحتمالية تشكيل حكومة موحدة بالتناوب على رئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس باتت ضعيفة جدا".

    وعن سيناريوهات المرحلة المقبلة، قال شعث إن "بعد انتهاء مدة غانتس من الممكن تكليف نتنياهو خلال الأيام المقبلة بتشكيل حكومة، وقد ينجح هذه المرة بتشكيل حكومة ضيقة بعدما فرق تمكن من التفرقة بين أعضاء كتلة أزرق أبيض، والعمل ونبراس، وحصوله على عدة أصوات، مع استمرار كتلته اليمينية المتطرفة والبالغة 58 عضوا".

    واستطرد: "هناك سيناريو آخر وهو أن يلجأ نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة مع غانتس بعد أن تراجعت قوته، لكن هذه المرة ستكون بشروط نتنياهو، وفي حال فشلت كل السيناريوهات سيكون الخيار الأخير إجراء انتخابات رابعة في سبتمبر المقبل".

    صفقة أخيرة

    ومؤخرا انتخب زعيم تحالف "أبيض أزرق" بيني غانتس رئيسا للكنيست، وذلك في إطار صفقة مع حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، وصوت لصالح غانتس 74 عضوا في الكنيست، مقابل 18 صوتا ضده وامتناع باقي الأعضاء عن التصويت.

    وفي أول كلمة له بعد انتخابه، قال غانتس إن "الديمقراطية انتصرت"، مضيفا أن انتخابه جاء "من أجل توحيد الناس"، حسب تعبيره.

    وهنأ نفتالي بينيت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس على قيامه بـ"خطوة شجاعة بالانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو".

    وتسببت خطوة غانتس بانقسام في تحالف "أزرق أبيض"، وواجه غانتس انتقادات من قبل شركائه السابقين في التحالف، الذين اتهموه بـ"تقسيم "أزرق أبيض" من أجل دخول حكومة نتنياهو"، حسب تعبير زعيم حزب "هناك مستقبل" يائر لابيد.

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا مرارا إلى تشكيل حكومة وحدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بينما تعثرت جهود بيني غانتس لتشكيل حكومة جديدة دون الدخول في حكومة واحدة مع نتنياهو، الأمر الذي كان قد تعهد به غانتس قبل وبعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2 مارس/ آذار.

    يشار إلى أنه أجريت الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23، في الثاني من الشهر الجاري، وحصل حزب "الليكود" الحاكم، بقيادة نتنياهو، على 36 مقعدا، في حين جاء حزب "أزرق أبيض"، بزعامة غانتس، في المرتبة الثانية بحصوله على 33 مقعدا فقط. وحصلت "القائمة المشتركة" على 15 مقعدا، فيما حصل حزب "شاس" على 9 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد، وكتلة "العمل - غيشر - ميرتس" 7 مقاعد، نهاية بحزب "يمينا" الذي حصل على 6 مقاعد.

    انظر أيضا:

    هل يفوض نتنياهو… الرئيس الإسرائيلي يرفض التمديد لـ"غانتس" لتشكيل حكومة في بلاده
    بعد نهاية تكليف غانتس… "الليكود" يدعو الرئيس الإسرائيلي لتفويض نتنياهو
    خبير في الشؤون الإسرائيلية: الخلافات الداخلية في حزب "أزرق أبيض" جعلت غانتس أسيرا لدى نتنياهو
    الكلمات الدلالية:
    بيني غانتس, نتنياهو, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جد يلعب مع حفيده لعبة الطاولة (أو النَّرد)
    ألعاب اكتسبت حياة جديدة أثناء الحجر الصحي
    حالة مستقرة لأسعار النفط بعد اتفاق أوبك+
    حالة مستقرة لأسعار النفط بعد اتفاق "أوبك++"
    كم من الوقت يمكن أن يكون فيروس كورونا المستجد نشطا على الأسطح
    كم من الوقت ينشط كورونا على الأسطح المختلفة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك