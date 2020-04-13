حاملة الطائرات الأمريكية تسجل أول ضحية في مواجهة وباء فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بوفاة أول عسكري أمريكي كان يخدم على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بين البحارة على متنها.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بيان القيادة العسكرية البحرية التي أعلنت عن تسجيل أول وفاة ب​فيروس كورونا​ بين أعضاء حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت".

وكانت قيادة السفينة قد نقلت مؤخرا بحارا من حاملة الطائرات تيودور روزفلت إلى وحدة العناية المركزة في غوام بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وازداد عدد حالات الإصابة بالفيروس على متن الحاملة الأمريكية لما يزيد على 400 عسكري والتي على أثرها استقال وزير البحرية الأمريكية، توماس مودلي، بعد سوء إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات تيودور روزفلت.