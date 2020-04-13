ترامب: "أوبك +" تتطلع لخفض 20 مليون برميل وليس 10 ملايين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دول "أوبك +" تتطلع لخفض 20 مليون برميل يوميا وليس 10 ملايين كما تم الإعلان عنه.

كتب ترامب في "تويتر" اليوم الاثنين:

"بعد أن شاركت في المفاوضات، بعبارة ملطفة، فإن الرقم الذي تتطلع أوبك+ لخفضه هو 20 مليون برميل في اليوم، وليس 10 ملايين التي تم الإعلان عنها بشكل عام".

Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

​وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ10 ملايين برميل في مايو ويونيو المقبلين.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/ أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".