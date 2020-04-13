ميلانيا ترامب: أطفال أمريكا يمرون بأوقات صعبة

وجهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى أطفال أمريكا، تتحدث فيها عن الأوقات الصعبة، التي يواجهونها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتبت ميلانيا ترامب، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "إن أطفال الولايات المتحدة الأمريكية يمرون بأوقات صعبة خلال أزمة كورونا، ولذلك يجب أن نشجعهم بفعل أفضل الأشياء خلال يومهم الذي يقضونه في المنزل".

To the children of America, in these difficult times, I encourage you to try and make the best of your day. Together with kindness and care, we will get through this temporary but tough time. pic.twitter.com/VhyCpzCr5b — Melania Trump (@FLOTUS) April 13, 2020

وتابعت: "بالعطف والعناية، يمكننا أن نعبر معكم تلك الأوقات العصيبة".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 116 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 434 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 560 ألف مصاب وأكثر من 22 ألف حالة وفاة.