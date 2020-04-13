ترامب يشكر روسيا والسعودية

قال الرئيس الأمريكي، في تغريدة على "تويتر"، إن مجموعة أوبك+ للمنتجين النفطيين تتطلع لخفض في الإنتاج قدره 20 مليون برميل يوميا، ما يزيد إلى مثلي ما اتفقت عليه أمس عند 10 ملايين برميل.

وكتب ترامب على تويتر "بحكم الانخراط في المفاوضات... الرقم الذي تتطلع أوبك+ لخفضه هو 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين التي يجري الحديث عنها بشكل عام".

....disaster, the Energy Industry will be strong again, far faster than currently anticipated. Thank you to all of those who worked with me on getting this very big business back on track, in particular Russia and Saudi Arabia. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

​وتابع "إذا حدث أي شيء قريب من هذا، وعاد العالم إلى العمل من كارثة كوفيد- 19، فإن صناعة الطاقة ستكون قوية مرة أخرى، أسرع بكثير مما هو متوقع حاليا. شكرا لجميع من عملوا معي على إعادة هذه الأعمال الضخمة إلى مسارها الصحيح، ولا سيما روسيا والمملكة العربية السعودية".

وقالت المجموعة، المؤلفة من منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى، أمس الأحد، إنها اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وذلك بعد محادثات استمرت 4 أيام وعقب ضغوط من ترامب لوقف انخفاض الأسعار.