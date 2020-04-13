شرط عودة بوريس جونسون إلى العمل

أُعلن، أمس، عن خروج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد- 19"، إلا أنه لن يستطيع العودة إلى عمله إلا بعد موافقة الفريق الطبي المعالج له.

وقال متحدث باسم جونسون، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء سيتبع النصائح الطبية بشأن موعد عودته لعمله.

ورفض المتحدث التكهن بالوقت الذي قد يستغرقه تعافيه الكامل من فيروس كورونا المستجد، بحسب "رويترز".

وأشار إلى أن "التحاليل أثبتت خلو جونسون من فيروس كورونا قبل مغادرته المستشفى، وأنه خرج من المستشفى بالأمس فقط، وأي قرارات سيتخذها بشأن عودته للعمل الحكومي ستأتي بناء على توجيهات فريقه الطبي".

وقال مكتب جونسون، أمس، إنه خرج من مستشفى في لندن وهو يواصل شفاءه من "كوفيد- 19"، لكنه لن يعود إلى العمل.

وأكد متحدث باسم جونسون أنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور".

وقضى جونسون سبع ليالي في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي، إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني وأصاب نحو 80 ألفا لآخرين.

وظلّ جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، ثم نقل إلى جناح المستشفى العادي بعد تعافيه وتجاوزه مرحلة صعبة من المرض.