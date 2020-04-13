إحصائية صادمة عن أطفال أمريكا

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن غالبية العمال الأمريكيين يعيشون على كسب رزقهم يوما بيوم، حتى قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب ساندرز، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "حتى قبل ظهور وباء كورونا، كان هذا هو وضع غالبية الطبقة العاملة في أمريكا".

وكشف ساندرز عن إحصائية صادمة عن أطفال الولايات المتحدة الأمريكية، قال فيها إن 1 من بين 7 أطفال أمريكيين لا يجدون طعاما كافيا، مطالبا بضرورة أن يتعلم الأمريكيون من أزمة انتشار فيروس كورنا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

Even before this pandemic, a majority of our workers lived paycheck to paycheck.



1 in 7 children didn’t get enough to eat.



40% couldn’t afford a $400 emergency.



Let us learn from this crisis. Let us finally eradicate hunger and poverty in the richest country in human history. https://t.co/dzy3dzbQSo — Bernie Sanders (@SenSanders) April 13, 2020

وتابع: "دعونا نقضي على الجوع والفقر، في أغنى دول في تاريخ العالم".

يذكر أن ساندرز أعلن، قبل أيام، تعليق حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية المقبلة، ومساندة نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي كان ينافسه للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.

وتسببت أزمة كورونا في تفاقم الكثير من الأزمات العالمية ونتج عنها هزة كبرى للاقتصاد العالمي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 116 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 434 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 560 ألف مصاب وأكثر من 22 ألف حالة وفاة.