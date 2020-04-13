تحول جوهري... مسؤول في منظمة الصحة: على سكان العالم اعتياد ارتداء الكمامات بعد الآن

أكد أحد كبار الخبراء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنه يجب على الناس في جميع أنحاء العالم الاعتياد على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة كجزء من العادات الجديدة لوقف انتقال فيروس كورونا المستجد.

وقال المبعوث الخاص بفيروس كورونا في المنظمة، ديفيد نابارو، إن النقص العالمي لإمدادات المستلزمات الطبية يعني أنه يجب إعطاء الأولوية للأطباء والضحايا والعمال غير القادرين على الإبقاء على مسافة تباعد آمنة.

وأضاف في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ارتداء الأقنعة سيصبح جزءًا من الثورة العالمية ضد مرض "كوفيد 19"، مضيفًا: "هذا الفيروس لن يزول ولا نعرف ما إذا كان الأشخاص الذين أصيبوا به محصنين بعد ولن يصابوا به مرة أخرى. لا نعرف متى سيكون لدينا لقاح".

وأردف في حواره أنه يجب على الناس التعود على "الواقع الجديد" وهو ارتداء الكمامات دائمًا، قائلًا إن الفيروس "سيطارد الجنس البشري" لبعض الوقت. هناك خلاف بين الخبراء حول فعالية استخدام الكمامات، وحتى الموقف الرسمي للمنظمة ليس نهائيًا.

وأعلنت المنظمة مطلع هذا الشهر، أن لجنة من الخبراء الاستشاريين لديها بدأت العمل على تقييم بحث جديد بشأن ارتداء الكمامات للمساعدة في إبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستعمل اللجنة على تمحيص نتائج بحث يتساءل: هل أن مدى انتشار الفيروس في الهواء أبعد مما كان متوقعا في السابق، حيث تشير دراسة أمريكية إلى أن مدى انتشار الفيروس عبر السعال يصل إلى 6 أمتار، وعبر العطس إلى 8 أمتار.

سابقًا، أوصت المنظمة بالإبقاء على مسافة متر على الأقل بعيدا عن أي شخص يسعل أو يعطس لتجنب خطر العدوى. كما أوصت بأن يرتدي المريض أو من تظهر عليه الأعراض الكمامة. لكنها لا توصي الأصحاء بارتداء الكمامة إلا إذا كانوا يعتنون بمشتبه في إصابتهم.