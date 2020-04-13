تويوتا تعلق إنتاج السيارات في البرازيل حتى يونيو

أعلنت شركة "تويوتا موتورز" اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، تعليق الإنتاج في مصانعها في البرازيل حتى 22 يونيو/ حزيران على الأقل، لتنضم بذلك إلى شركة "جنرال موتورز" الأمريكية التي تتوقع أيضا أن تستأنف الإنتاج في نفس الشهر.

وإنتاج معظم مصنعي السيارات في البرازيل، أكبر منتج للسيارات في أمريكا الجنوبية، متوقف حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا

ولم يعلن مصنعون كبار في البرازيل، مثل "فيات كرايسلر" و"فولكسفاجن"، حتى الآن عن موعد استئناف الإنتاج؛ وفقا لـ"رويترز".

وعلقت الشركة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي الإنتاج تقريبا في فرنسا وبريطانيا وجمهورية التشيك وبولندا وتركيا والبرتغال.

وكانت الشركة اليابانية قد أوقفت بالفعل الإنتاج في كامل أمريكا الشمالية، مع انتشار تفشي فيروس كورونا، المسبب لوباء "كوفيد 19".