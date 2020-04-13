المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يلتقي ممثلي حركة "طالبان" في الدوحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، سيلتقي ممثلي حركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة.

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية: "سيلتقي السفير خليل زاد يوم الـ 13 من شهر نيسان/أبريل الجاري بممثلي حركة "طالبان" لبحث المسائل الراهنة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، أواخر شهر شباط/فبراير الماضي، بالعاصمة القطرية، اتفاقية سلام تهدف إلى إطلاق عملية السلام في أفغانستان ووضع حد لأطول حرب في التاريخ الأمريكي، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وكلفت مليارات الدولارات.

وتأمل الولايات المتحدة من خلال الاتفاق بإنهاء عقدين من الصراع وإعادة 13 ألف عسكري أمريكي يتمركزون في أفغانستان.

وينص الاتفاق على أن تتعهد طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ومواصلة الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرا.

كما ينص على تقليص الولايات المتحدة وحلفائها والتحالف لقواتهم إلى 8600 فرد خلال 135 يوما "بشكل متناسب"، فضلا عن سحب الولايات المتحدة، وحلفائها والتحالف لكافة قواتهم من 5 قواعد عسكرية. كما يتم الانسحاب الأجنبي بشكل كامل من أفغانستان بمرور التسعة أشهر ونصف المتبقية.

ويضمن الاتفاق عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، ووضع الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار ضمن أجندة المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

كما ينص الاتفاق على إطلاق سراح 5000 سجين من حركة طالبان و1000 سجين من الجانب الآخر بحلول 10 آذار/مارس، مع تحديد هدف الإفراج عن كافة المعتقلين المتبقين على مدار 3 أشهر لاحقة.