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17:18 GMT13 أبريل/ نيسان 2020
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    حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو

    حاكم نيويورك يعلن انتهاء أسوأ جائحة لفيروس كورونا

    © REUTERS / ANDREW KELLY
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    قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، إن "أسوأ" أزمة لفيروس كورونا قد مرت في الولاية، حيث أظهرت الأرقام تباطؤًا حادًا في حالات دخول المستشفيات.

    © AP Photo / Evan Vucci
    ترامب: إعادة فتح الاقتصاد قرار الرئيس... ونعمل على اتخاذه قريبا
    قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، إن "أسوأ" أزمة لفيروس كورونا قد مرت في الولاية، حيث أظهرت الأرقام تباطؤًا حادًا في حالات دخول المستشفيات.

    وسجلت نيويورك، اليوم الاثنين، أكثر من 600 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الولاية أكثر من 10 آلاف وفاة.

    وقال مسؤول طبي أمريكي كبير، اليوم الاثنين، إن تفشي فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى الذروة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مشيرا إلى علامات استقرار في أنحاء البلاد.

    وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حالات وفاة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس أكثر من أية دولة أخرى.

    إذ بلغ عدد الوفيات نحو 2000 حالة وفاة يوميا على مدى الأيام الأربعة الماضية، وكان أكبر عدد من الوفيات في مدينة نيويورك وحولها.

    وقال روبرت ردفيلد، مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في برنامج تلفزيوني على شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية "نقترب من الذروة الآن. ستعرف أنك في الذروة حين يكون اليوم التالي أقل بالفعل من السابق".

    وأسفرت القيود الصارمة المفروضة لالتزام البيوت من أجل الحد من تفشي المرض، والمطبقة منذ أسابيع في العديد من مناطق البلاد، عن خسائر اقتصادية مؤلمة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية إبقاء الدولة على إغلاق الشركات ومواصلة فرض قيود على السفر.

    وأشار مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس الأحد، إلى أول مايو/ أيار كموعد محتمل لتخفيف القيود بينما حذر من أنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيتم تحقيق هذا الهدف.

    ورفض ردفيلد تحديد إطار زمني لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وأشاد بإجراءات التباعد الاجتماعي التي قال إنها ساهمت في الحد من معدل الوفيات.

    وأضاف ردفيلد "لا شك أن علينا إعادة الفتح بشكل صحيح. ستكون عملية تدريجية خطوة بخطوة. يجب أن تكون مبنية على البيانات".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, نيويورك
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