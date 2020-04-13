نيويورك مدينة مخيفة بعدما هاجمها كورونا… صور

كانت مدينة نيويورك الأمريكية مدينة مذهلة بميدانها "تايمز سكوير"، الذي لا تنطفئ أضواؤه، ومحطة القطارات وشار وول ستريت والحياة المليئة بالطموح.

لكن عندما ظهر فيروس كورونا المستجد، في تلك المدينة، جعلها تواجه أصعب وأسوأ أيامها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، التي أشارت إلى أنها تحولت إلى مدينة مخيفة.

Must-watch video narrated by @AP photo editor Enric Marti and photographer Maye-E Wong (@mayersINsg) on how they captured ghostly photos of NYC via motorbike: https://t.co/0QW1sVJG76 — Lauren Evans Easton (@LaurenEastonAP) April 13, 2020

ونشرت الوكالة صورا، قالت إن اثنين من مصوريها استطاعا التقاطها على مدى نحو شهر من الزمن، مشيرة إلى أن تلك الصور ترصد رحلات قام بها مصوراها منذ منتصف مارس/ أذار الماضي، لرصد ما يحدث بالمدينة وكيف أصبحت بعدما ضربها الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

Moto-riding around one of the busiest cities in the world during Corona times, with @AP

photojournalist @mayersINsg and @EFM1959 Photos Wong Maye-E I Text Ted AnthonyPhotos Wong Maye-E I Text Ted Anthony https://t.co/fkNK6Pzkt6 #corona #covid19 #nyc — ATHENS PHOTO WORLD (@athens_world) April 13, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 116 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 434 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

A cyclist rides down the center of Hudson Street, free of traffic, as a woman crosses in New York, on Sunday, March 22, 2020. (AP Photo/Wong Maye-E)

AP PHOTOS: Ghostly virus-era NYC, captured from a motorbike pic.twitter.com/ggk3hedLJ2 — TRUMP MOVEMENT (@TRUMPMOVEMENTUS) April 13, 2020

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 560 ألف مصاب وأكثر من 22 ألف حالة وفاة.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو، الاثنين، إن "أسوأ أزمة لفيروس كورونا قد مرت في الولاية، حيث أظهرت الأرقام تباطؤًا حادًا في حالات دخول المستشفيات.

AP PHOTOS: It’s a scene playing out all over the world. Drone photos captured by AP photographer David Goldman show the empty streets, the silent playgrounds and the lone commuter. Rush hour feels more like hush hour. https://t.co/GDKCkRrciB — The Associated Press (@AP) April 3, 2020

وسجلت نيويورك، أمس الاثنين، أكثر من 600 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع إجمالي الوفيات في الولاية لأكثر من 10 آلاف وفاة.