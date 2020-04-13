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    مستشفى متنقل التابع للبحرية الأمريكية في نيويورك، وضع حالة الطوارئ على خلفية تفشي كورونا في البلاد، 31 مارس 2020

    لماذا كانت جائحة كورونا في نيويورك أقسى من أي مكان آخر؟

    © Sputnik . Stringer
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (10)
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    وصلت ولاية نيويورك الأمريكية إلى مرحلة مأساوية نهاية الأسبوع الماضي، حيث أصبح لديها الآن مرضى بفيروس كورونا المستجد، أكثر من أي دولة في العالم، باستثناء الولايات المتحدة مجتمعة.

    وحتى اليوم، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 195 ألفًا، و10 آلاف حالة وفاة، من إجمالي 575 ألف إصابة و22 ألف حالة وفاة في عموم الولايات المتحدة، ومقارنة بـ169 ألف إصابة في إسبانيا و159 ألفًا في إيطاليا.

    شوارع مدينة نيويورك الخالية أثناء وضع حالة الطوارئ على خلفية تفشي كورونا في البلاد، 31 مارس 2020
    © Sputnik . Tatiana Stolyarova
    نيويورك مدينة مخيفة بعدما هاجمها كورونا… صور

     يعني أن 45% تقريبًا من حالات الوفاة في أمريكا تتركز بهذه الولاية دون غيرها. ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، واستند إلى بيانات من مركز جامعة جونز هوبكنز لعلوم النظم والهندسة، فإن معدل الوفيات في الولاية بلغ 4.7% مقارنة بـ3.4% في باقي أنحاء البلاد.

    مدينة نيويورك وضواحيها - ناسو، سوفولك، وستشستر وروكلاند - مسؤولة عن 93% من عدد الحالات على مستوى الولاية. علاوة على ذلك، في مدينة نيويورك، فإن معدل وفيات "كوفيد 19" أعلى من معظم البلدان إذ يبلغ 6%.

    لكن لماذا يبدو أن نيويورك لديها وباء مختلف؟

    ينتشر "كوفيد 19" بسهولة أكبر عندما يتكدس الناس معًا - في الكنائس أو السفن السياحية أو الأحداث العامة مثل الحفلات الموسيقية، أو ربما في شقق صغيرة مع زملاء سكن متعددين أو عائلات كبيرة.

    تبلغ الكثافة السكانية في نيويورك، حوالي 27 ألف نسمة لكل ميل مربع، هي بسهولة أعلى نسبة في البلاد، على الرغم من أنها ليست قريبة من أعلى مستوى للمدن في جميع أنحاء العالم. العديد من المدن - في آسيا على سبيل المثال لديها كثافة تقارب 40 ألف شخص لكل ميل مربع.

    قد تفسر الكثافة بعض الاختلافات، ولكن ليس كلها. أكثر أحياء نيويورك كثافة هي مانهاتن، بينما تقع كوينز المترامية الأطراف نسبيًا في المركز الرابع من أصل خمسة. لكن كوينز لديها أكثر من ضعف الحالات ومرتين معدل الحالات مثل مانهاتن.

    ربما يكون ذلك بسبب إجراء الكثير من الاختبارات في نيويورك. إذا قامت السلطات باختبارات أكثر، فستكتشف المزيد، وإذا وجدت المزيد، ستواصل التوسع في الاختبار.

    من المحتمل أن يتم إجراء المزيد من الاختبارات والمزيد من الاختبارات لكل مجموعة سكانية في نيويورك أكثر من أي مكان آخر في الولايات المتحدة، وسيواصل معدل الإصابة بها يتراكم بشكل أكبر مقارنة بالدول التي لديها برامج اختبار صارمة، مثل أيسلندا وكوريا الجنوبية وألمانيا، لكن المعلومات المقارنة سطحية.

    حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو
    © REUTERS / ANDREW KELLY
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    إن الانقسام بين الاختبارات التي أجرتها المختبرات العامة مقابل المختبرات الخاصة جعل التتبع الدقيق مستحيلاً تقريبًا، على الرغم من الجهود البطولية لمجموعات مثل "Covidtracking" و"Worldometers" و"Our World in Data".

    القلق الحقيقي

    ما يثير القلق هو ارتفاع معدل الوفيات في مدينة نيويورك. ووفقًا لما تم توثيقه جيدًا، فإن بعضًا من هذا يرجع إلى الاكتظاظ المأساوي لمستشفيات المدينة. لن يُعرف أبدًا عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب استعداد البلاد غير الكافي للوباء، ولكن التأثير كان بالتأكيد ولا يزال كبيرًا.

    معدل الوفيات البالغ حوالي 6% مرتفع للغاية، على الرغم من أن معظم البلدان، خاصة في أوروبا الغربية، شهدت ارتفاع معدلات الوفيات مع استمرار الوباء. مع تعليق علاج بعض المرضى لأسابيع يتاطأ معدل الإصابة وتزيد نسبة الوفيات.

    من الأمور الغريبة أيضًا، أن مدينة نيويورك شهدت تفشيًا كبيرًا للفيروس بين الذكور. تم تشخيص عدد أكبر بكثير من الرجال، وتم نقلهم إلى المستشفى وتوفوا، تماشيا مع البيانات التي شوهدت في بلدان أخرى.

    للأسف، فإن التفسير المحتمل لارتفاع معدل الوفيات، على الرغم من ذلك، هو عدم كفاية الرعاية الصحية المقدمة للأقليات والفقراء في جميع أنحاء مدينة نيويورك، كما هو الحال في بقية البلاد.

    أصدرت مدينة وولاية نيويورك للتو بيان تفصيلي بتوزيع لأماكن الإصابات والوفيات، بالإضافة إلى الرمز البريدي (وهو بديل للبيانات المستندة إلى معدلات الفقر)، ويتضح منه أن المرض الشديد لم يوزع بالتساوي حسب العرق والأصل.

    يمثل سكان نيويورك السود واللاتينيون 51% من سكان المدينة، ومع ذلك شكلوا 62% من وفيات "كوفيد 19". وفقًا لبعض البيانات كان لديهم ضعفي معدل الوفيات مقارنة بالبيض.

    تفشي فيروس كورونا في مدينة نيويورك الأمريكية
    © REUTERS / JEENAH MOON
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    يرجع هذا على الأرجح إلى ارتفاع نسبة السود واللاتينيين من أصل إسباني الذين تم تشخيصهم بإصابة شديدة وارتفاع معدل الوفيات بين أولئك المعروف أنهم مصابون.

    لمّ هذا التفاوت؟

    من المحتمل أن يكون هذا التفاوت نتيجة لعدة عوامل. ترتبط الحالات المرضية المصاحبة، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، ارتباطًا وثيقًا بالوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وهي أكثر شيوعًا في المجتمعات السوداء واللاتينية.

    في الأساس، فإن نقص الرعاية الصحية المناسبة سبب ارتفاع ضغط الدم والسكري. الأشخاص الذين لا يستطيعون العثور بسهولة على رعاية صحية جيدة لأسباب تتعلق بالمال أو الوقت أو الموقع أو الثقة قد يكونون أكثر عرضة للبقاء في المنزل دون تشخيص، بالإضافة إلى التعرض لتأخيرات قاتلة في التشخيص والعلاج.

    التفسير لمدينة نيويورك هو نفسه بالنسبة لإيطاليا ونيو أورليانز وربما إيران؛ يستغل الفيروس نقاط الضعف في جهاز الرعاية الصحية، سواء كان ذلك في أصحاب السن الكبير أو الأمراض المزمنة أو من لا يحصلون على الرعاية.

    واختتم تقرير "سي إن إن" بالقول: "نأمل أن تجبرننا الجائحة على أن نحسب بصدق، ونرصد العديد من أوجه القصور التي تم الكشف عنها، وبناء نهج عادل ومستقبلي يسمح للأطباء والممرضات برعاية المحتاجين. إن الفشل في القيام بذلك سيزيد من قتامة هذه الذكرى وقلوب أولئك الذين نجوا".

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    الكلمات الدلالية:
    نيويورك, فيروس كورونا
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