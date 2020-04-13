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19:02 GMT13 أبريل/ نيسان 2020
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    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتدي قناع واقي خلال زيارته للمستشفى الميداني العسكري خارج مستشفى إميل مولر في مولهاوس، شرق فرنسا 25 مارس 2020، خلال إغلاق مشدد في فرنسا لوقف انتشار مرض الفيروس التاجي (COVID-19) .

    ماكرون: لم نكن مستعدين بما فيه الكفاية للتعامل مع كورونا

    © REUTERS / Cugnot Mathieu
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    قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لم تكن مستعدة لوباء كورونا المستجد.

    باريس- سبوتنيك. وأوضح ماكرون في كلمة متلفزة: "لم نكن مستعدين لوباء "كوفيد-19" وتحركنا سريعا لمواجهة النقص في المستلزمات الطبية".

    التحضيرات للاحتفال بعيد الفصح في لانديفيسيو، صانعة الشوكولاتة ديديه جيرار في محل للشوكولا في فورل، على الرغم من انتشار فيروس كورونا في فرنسا 7 أبريل 2020
    © AFP 2020 / Jean-Philippe Ksiazek
    فرنسا تسجل 566 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

    وأشار إلى أن الحجر الصحي في فرنسا يجب أن يمدد لغاية الحادي عشر من الشهر المقبل، مضيفًا أنه سيتم تقييم الوضع بعد تلك الفترة "وستبدأ مرحلة جديدة وسنفتح المدارس بالتدريج".

    وأضاف بأنه "لن يتم تمديد الحجر الصحي لما بعد 11 مايو إلا إذا انحسر الوباء".

    أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 566 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليقترب إجمالي الوفيات من 14400 حالة في البلاد.

    وأكدت الوزارة أن عدد الإصابات الكلي في البلاد قد ارتفع إلى 95403 حالات، منهم 31826 في المستشفيات في حالة حرجة، ونحو 34% من مرضى المستشفيات تحت سن الـ60.

    وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون، إن الأرقام المتعلقة بعدد الوافدين الجدد اإلى العناية المركزة تُظهر تحسناً طفيفاً في الوضع، لكنه حذّر في نفس الوقت معتبراً أن الوباء ما زال منتشراً في البلاد.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

    وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و812 ألف إصابة، ونحو 113 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 416 ألفا.

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