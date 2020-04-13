روحاني يتحدث عن فيروس "أخطر من كورونا" يهدد البشر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "الإمبريالية الأمريكية فيروس أخطر من كورونا على المجمتع البشري".

وأضاف روحاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "أطماع ساسة أمريكا وغطرستهم لطالما فرضت الضغوط على الشعوب المستقلة والحرة".

وأشار روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى أن "إيران وفنزويلا تمكنتا بفضل تضامنهما وتعاونهما من مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والفيروس القديم المتمثل بأمريكا على أحسن وجه".

ولفت روحاني إلى أن"خطط وإجراءات إيران في مواجهة فيروس كورونا والنجاحات التي تحققت في مجال الأبحاث والتحقيقات لإنتاج عدة تشخيص كورونا والمستلزمات اللازمة الأخرى في هذا الصدد لتعزيز قدرات إيران على صعيد المعدات والأجهزة اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية".

وتابع: "أننا مستعدون لنقل تجاربنا في مجال مكافحة فيروس كورونا إلى البلد الصديق فنزويلا".

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4585، بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن "عدد الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303، بعد تسجيل 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف: "لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس"، مؤكدا أن 3877 من المصابين بالمرض في حالة حرجة.