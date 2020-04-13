كوريا الشمالية تظهر قوة مقاتلاتها "ميغ-29" و"سو-25"... صور

تعد مقاتلات "ميغ-29" والمقاتلات الهجومية "سو-25" أحدث الطائرات الحالية في القوات الجوية لكوريا الشمالية، وهي في الخدمة في إحدى فرق ما يسمى بالمنطقة الغربية.

وزار الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، المجمع الذي يجمع بين المقاتلتين، حيث أعلنت الوكالة المركزية الكورية عن الزيارة.

ووفقا للصور المنشورة، فإن الزعيم الكوري تفحص المقاتلات التي كانت مجتمعة في صف واحد، كما شهد الطلعات الجوية لها والمناورات وإطلاق النيران وإصابة الأهداف.

#NorthKorea Air Force inspection included Mig-29 live fire - likely R-73 (AA-11A Archer) AAM - against simulated target pic.twitter.com/APjPDo1xpK — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) April 11, 2020

ويشار إلى أن المقاتلات مزودة بصواريخ "أرض جو" من طراز "إر-27" و"إر-73"، حيث تم استخدام الأخيرة في تدمير الأهداف أثناء التدريبات العسكرية.

ومن أجل تدمير الأهداف الأرضية، تم استخدام صواريخ "جو – أرض" من طراز "خا-29إل" مع نظام توجيه بالليزر ، يصل مداه إلى 10000 متر، وفق موقع "روسيسكايا غازيتا"

ويشار إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 34 مقاتلة من طراز "ميغ-29"، وأكثر من 30 من المقاتلة "سو-25".