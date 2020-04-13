كورونا يتسبب في إجراء يخص مضيفات الطيران

قررت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ إجراءات وتدابير تتعلق بسلامة مضيفات الطيران ضمن احتياطات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

نقلت وسائل إعلام أن إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة، قررت بدء اتخاذ إجراءات جديدة بشأن مضيفات شركات الطيران، وهي أن يسمح لهن اختيار مقاعد على متن الطائرة، لحمايتهن من فيروس كورونا.

وتأتي تلك الإجراءات كبديل من التكدس داخل حجرة المطبخ في الطائرة، كما تضمنت التعليمات عدم تقديم العرض التوضيحي المعتاد مع أول كل رحلة بشرح إجراءات السلامة، وذلك للمساعدة في الحفاظ على سلامتهن.

وتمت تلك التعديلات بعد ضغوط من شركات الطيران الأمريكية ومجموعات الضغط لشركات النقل الرئيسية، لذا قامت إدارة الطيران بتعديل المبادئ التوجيهية، بحسب ما نشرته وكالة أنباء "بلومبرغ".

على صعيد متصل، تسعى بعض النقابات من أجل تخفيف القواعد المنظمة لعمل المضيفات، ويتعين على شركات الطيران أن تطلب الإعفاء من تلك القواعد التي ستبقى سارية المفعول حتى يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.

يضاف إلى ذلك أن هذه الشركات منعت استخدام المقاعد التي في منتصف الطائرة، وسمحت للمضيفات بارتداء كمامات وقفازات في محاولة لتجنب انتشار الفيروس التاجي على متن الطائرات.